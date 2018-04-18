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В Екатеринбурге стоимость комплекта летних шин на 28% выше средней по России

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. Средняя стоимость комплекта летних шин в России составляет 6 тыс. 840 руб. При этом в Екатеринбурге оказались одни из самых дорогих (на 28% выше, чем в среднем по РФ) предложений — 9 тыс. 480 руб. за комплект, сообщает пресс-служба сервиса объявлений «Юла».



Дороже приобрести летние шины можно только в Москве (10 тыс. 990 руб.). А самые дешевые объявления в категории — в Уфе (5 тыс. 980 руб.), Владивостоке (5 тыс. 970 руб.), Севастополе (5 тыс. 730 руб.), Сочи (5 тыс. 175 руб.) и Саратове (5 тыс. 046 руб.).



Немало на «Юле» объявлений, предлагающих сезонное хранение шин. Услугу оценивают по стране в среднем в 1 430 руб. Самые высокие цены в объявлениях оказались в Москве (1 тыс. 530 руб.) и Санкт-Петербурге (1 тыс. 430 руб.), а низкие — в Нижнем Новгороде (750 руб.), Омске (750 руб.) и Уфе (570 руб.).



В пресс-службе сервиса отмечают, что с начала марта количество запросов по поиску летней резины на «Юле» увеличилось в 3,6 раза, а хранения шин — в 9 раз. Наибольший интерес екатеринбуржцев к сезонной смене шин пришелся на март. Тогда же вырос спрос на услугу хранения шин.

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