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За пять лет средняя стоимость приема в больницах России выросла на 37,6%
18 апрель 2018 (10:44)
УрБК, Москва, 18.04.2018. В 2017 году средняя стоимость медицинского приема в России достигла 1 тыс. 511 руб., за пять лет показатель вырос на 37,6%. Об этом сообщает журнал Vademecum со ссылкой на исследование компании BusinesStat.
По сравнению с 2016 годом наиболее значительно — на 13,9% ― выросла стоимость изготовления коронки, менее всего — на 1,6% ― подорожало УЗИ брюшной полости.
При этом в 2017 году количество оказанных медуслуг выросло на 0,4% в годовом выражении. Показатель впервые показал рост за последние годы. Так, в 2016 он сократился на 2,5% относительно 2015 года.
В BusinesStat прогнозируют рост количества приемов в 2018 году на 0,5%, а к 2022-му — на 4,7%, до 1,6 млрд.
По сравнению с 2016 годом наиболее значительно — на 13,9% ― выросла стоимость изготовления коронки, менее всего — на 1,6% ― подорожало УЗИ брюшной полости.
При этом в 2017 году количество оказанных медуслуг выросло на 0,4% в годовом выражении. Показатель впервые показал рост за последние годы. Так, в 2016 он сократился на 2,5% относительно 2015 года.
В BusinesStat прогнозируют рост количества приемов в 2018 году на 0,5%, а к 2022-му — на 4,7%, до 1,6 млрд.
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