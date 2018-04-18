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До конца 2018 года Роскомнадзор может заблокировать Facebook

УрБК, Москва, 18.04.2018. Роскомнадзор (РКН) готов до конца 2018 года заблокировать социальную сеть Facebook, если ее администрация не исполнит требования российского законодательства. Об этом рассказал глава РКН Александр Жаров в интервью газете «Известия».



«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», ― сообщил А. Жаров.



По его словам, последняя встреча с администрацией социальной сети проходила в феврале 2018 года. Глава Роскомнадзора отметил, что встречается с представителями Facebook «где-то раз в полгода».



«При этом постоянно слышу: Жаров все спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию», — пояснил А. Жаров.

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