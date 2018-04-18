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До конца 2018 года Роскомнадзор может заблокировать Facebook

18 апрель 2018 (10:06)

УрБК, Москва, 18.04.2018. Роскомнадзор (РКН) готов до конца 2018 года заблокировать социальную сеть Facebook, если ее администрация не исполнит требования российского законодательства. Об этом рассказал глава РКН Александр Жаров в интервью газете «Известия».

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», ― сообщил А. Жаров.

По его словам, последняя встреча с администрацией социальной сети проходила в феврале 2018 года. Глава Роскомнадзора отметил, что встречается с представителями Facebook «где-то раз в полгода».

«При этом постоянно слышу: Жаров все спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию», — пояснил А. Жаров.

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