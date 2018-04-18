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Экс-директора ателье «Мастерица» в Екатеринбурге обвиняют в задержке зарплаты семи сотрудникам
18 апрель 2018 (09:46)
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего учредителя и гендиректора ООО «Феникс» (управляет ателье «Мастерица»), которая обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности, руководителем организации». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Жительницу Екатеринбурга обвиняют в невыплате зарплаты с мая по декабрь 2015 года семи работницам предприятия (у всех работниц — разные периоды).
По версии следствия, обвиняемая создавала видимость экономического благополучия ателье и выполнения текущих обязательств общества. В том числе она осуществляла расходование денежных средств на поддержание хозяйственной деятельности организации.
Санация статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Жительницу Екатеринбурга обвиняют в невыплате зарплаты с мая по декабрь 2015 года семи работницам предприятия (у всех работниц — разные периоды).
По версии следствия, обвиняемая создавала видимость экономического благополучия ателье и выполнения текущих обязательств общества. В том числе она осуществляла расходование денежных средств на поддержание хозяйственной деятельности организации.
Санация статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
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