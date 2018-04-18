Новости дня

Генпрокуратура РФ в 2017 году проверила более 100 сообщений ЦБ о махинациях банков

УрБК, Москва, 18.04.2018. Генпрокуратура РФ в 2017 году организовала проверки по более 100 сообщениям от Банка России о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций в преддверии их банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки, поступивший в Совет Федерации.



«В феврале 2017 года подписано соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, что существенно повысило результативность проводимой надзорной работы. В частности, на регулярной основе налажен обмен сведениями с Банком России о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций в преддверии их банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов. В прошедшем году в Генеральную прокуратуру Российской Федерации поступило свыше 100 подобных сообщений, по которым организованы проверки с привлечением прокуратур регионов и во взаимодействии с МВД России, ФНС России, Росфинмониторингом», — говорится в докладе.



Согласно документу, по результатам одной из проверок прокуратура Москвы направила следователям для решения вопроса об уголовном преследовании материалы в отношении банка «Развитие», «который перед отзывом лицензии предоставил кредиты гражданам с сомнительной платежеспособностью на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей». Установлен контроль за расследованием более 60 уголовных дел.



В докладе отмечается, что также положительно зарекомендовала себя деятельность созданной в Генеральной прокуратуре межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики с участием представителей МВД, ФСБ, ФНС, Росфинмониторинга и Банка России.



Основные усилия группы были направлены на противодействие правонарушениям в банковской, финансово-кредитной сферах, на рынке ценных бумаг, а также анализ причин и условий, способствующих совершению незаконных финансовых операций, установление проблем правоприменительной практики и выработку механизмов по их разрешению.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: