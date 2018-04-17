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Минтруд предложил увеличить максимальную величину пособия по безработице до прожиточного минимума

УрБК, Москва, 17.04.2018. Минтруд РФ предложил увеличить максимальную величину пособия по безработице до размера прожиточного минимума. Об этом говорится на сайте ведомства.



Минтруд разместил для общественного обсуждения проект о внесении изменений в закон о занятости населения, который подготовлен с учетом замечаний, полученных в ходе согласования его предыдущей редакции.



«По мнению Минтруда России, изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволит увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице. По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, минимальной величины пособия по безработице — до 30% от максимальной», — сообщили в ведомстве.

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