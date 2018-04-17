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Минтруд предложил увеличить максимальную величину пособия по безработице до прожиточного минимума

17 апрель 2018 (18:03)

УрБК, Москва, 17.04.2018. Минтруд РФ предложил увеличить максимальную величину пособия по безработице до размера прожиточного минимума. Об этом говорится на сайте ведомства.

Минтруд разместил для общественного обсуждения проект о внесении изменений в закон о занятости населения, который подготовлен с учетом замечаний, полученных в ходе согласования его предыдущей редакции.

«По мнению Минтруда России, изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволит увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице. По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, минимальной величины пособия по безработице — до 30% от максимальной», — сообщили в ведомстве.

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