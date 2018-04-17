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Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал завышающие цены гостиницы на 42 тыс. рублей
17 апрель 2018 (17:55)
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало четыре гостиницы, которые завысили стоимость размещения во время Чемпионата мира по футболу, на 41 тыс. 720 руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Напомним, 11 апреля 2018 года в надзорном органе сообщили, что возбудили пять административных дел по факту завышения стоимости гостиничного обслуживания на территории Свердловской области. Одно юридическое лицо уже привлечено к штрафу.
Напомним, 11 апреля 2018 года в надзорном органе сообщили, что возбудили пять административных дел по факту завышения стоимости гостиничного обслуживания на территории Свердловской области. Одно юридическое лицо уже привлечено к штрафу.
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