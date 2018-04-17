Новости дня

Число исполнительных производств из-за долгов по штрафам ГИБДД в Свердловской области выросло на 42%

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Судебные приставы Свердловской области фиксируют за последний год заметный рост числа исполнительных производств, возбужденных из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Свердловской области Кристина Кашина.



«Что касается взыскания штрафов за нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения или должностными лицами ГИБДД, на 1 апреля 2018 года на исполнении у нас находятся 270 тыс. исполнительных производств на общую сумму 241 млн руб. Увеличение к прошлому году составляет 80 тыс. производств и 84 млн руб. За управление автомобилем в состоянии опьянения у нас 7 тыс. производств на 165 млн руб., что примерно соответствует показателям прошлого года», — рассказала К. Кашина.



По ее словам, в результате работы по выявлению должников ведомством наложено более 10 тыс. запретов на операции с транспортными средствами и составлено около 300 актов описи и ареста автомобилей.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: