«Строгий ошейник» для автовладельцев

В Свердловской области за последний год значительно выросло количество исполнительных производств, возбужденных за неуплату штрафов ГИБДД. Существенная часть из них стала следствием автоматической передачи данных о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) с камер видеонаблюдения. При этом зачастую автовладельцы не получают уведомлений о наложенных на них штрафах и не могут погасить их в добровольном порядке. В итоге крайние меры наказания, такие как изъятие машины с помещением на штрафстоянку или запрет на операции с этим имуществом, становятся неожиданностью для граждан.Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отделения по исполнению административного законодательства ГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу Алексей Ушаков, с начала 2018 года ведомство наложило на водителей 115 тыс. административных штрафов на общую сумму 107 млн руб.«Доля оплаченных штрафов составляет более 70%: водители стараются уплатить их, пока действует 50-процентная скидка. Если же штраф не уплачивается, информация о нем в автоматическом режиме направляется в Службу судебных приставов», — пояснил эксперт.В свою очередь, приставы фиксируют за последний год заметный рост числа исполнительных производств, возбужденных из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Значительную часть из них составляют взыскания, наложенные по информации с камер видеонаблюдения.«Что касается взыскания штрафов за нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения или должностными лицами ГИБДД, на 1 апреля 2018 года на исполнении у нас находятся 270 тыс. исполнительных производств на общую сумму 241 млн руб. Увеличение к прошлому году составляет 80 тыс. производств и 84 млн руб. В результате работы по выявлению должников у нас наложено более 10 тыс. запретов на транспортные средства и составлено около 300 актов их описи и ареста», — рассказала начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Свердловской области Кристина Кашина.При этом эксперты сходятся во мнении, что система наложения и взыскания штрафов ГИБДД в последние годы стала работать заметно эффективнее. В то же время у собственников автомобилей и водителей, столкнувшихся с недостатками, а иногда и курьезами данной системы, возникает множество вопросов как к сотрудникам Госавтоинспекции, так и к органам взыскания.Речь идет о случаях, когда, например, за долг в размере 8 руб., о котором человек не знал, на его автомобиль без предупреждения накладывают запрет на совершение сделок. Также вызывают вопросы факты внезапного списания средств с карт владельцев автомобилей за нарушения, допущенные другими водителями, имеющими право управления. Число таких случаев в Свердловской области неуклонно возрастает.«Даже если человек не знает, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, у него могут изъять транспортное средство, в том числе прямо на улице. Это делается в случаях, когда сумма штрафов превышает 3 тыс. руб. Данные о долгах находятся в открытых источниках, и люди сами должны принимать меры, чтобы о них узнавать», — отметила Кристина Кашина.Подобные действия вызывают крайнее недовольство автомобилистов. Граждане зачастую оказываются вынуждены обращаться в суды и доказывать свою невиновность уже после того, как понесли наказание.«Из-за автоматической передачи данных с камер судебным приставам нарушаются права водителей, сроки взыскания, конституционные права граждан. Чем больше станет видов нарушений, штрафы за которые налагаются по данным с камер, тем напряженнее будет ситуация», — считает директор НП «Автоэкспертиза» Валерий Кузнецов.По словам представителя Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максима Едрышова, проблема здесь не в несовершенстве законодательства, а в недостатках работы надзорных ведомств и Почты России.«Законодательная база у нас хорошо продумана. Но где-то в цепочке исполнения существует сбой. При фиксации нарушений камерами водители должны в течение трех суток получать «письмо счастья» с информацией о штрафе. Судебные приставы также при возбуждении производства обязаны уведомлять должников об этом и о принятых в их отношении мерах. Но когда этого не происходит, или наказание несоразмерно, например, из-за штрафа в 500 руб. накладывают арест на имущество, в десятки и сотни раз превышающее по стоимости эту сумму, — на мой взгляд, это совершенно неправильно. Проблема в работе Почты России, которая должна доставлять в срок извещения, а также самих приставов, обязанных вовремя уведомлять граждан», — полагает Максим Едрышов.Между тем, по словам представителей Госавтоинспекции, ведомство намерено в дальнейшем расширять спектр нарушений ПДД, которые будут фиксироваться в автоматическом режиме. В свою очередь, свердловские автовладельцы опасаются, что это приведет к дальнейшему ограничению их прав при наложении штрафов и их взыскании.