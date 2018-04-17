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Акционер Группы ЧТПЗ принял участие в заседании Попечительского совета Челябинского театра оперы и балета

В Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.И. Глинки состоялось заседание губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с Попечительским советом театра, куда входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Участники Попечительского совета театра обсудили вопросы разработки областной программы льготного посещения спектаклей, обновления репертуара и финансирования новых постановок. Также на заседании был поднят вопрос строительства вспомогательного корпуса для Челябинского театра оперы и балета. Планируется, что в новое здание будут переведены технические и подсобные службы, что позволит расширить пространство основного репетиционного зала театра.



«Для театра оперы и балета прошедший период был насыщенным и продуктивным. Состоялось несколько ярких премьер. Наряду с классическим репертуаром состоялась смелая и яркая премьера мюзикла «Посмотри, как я летаю!». Это хороший творческий успех, зрители его по достоинству оценили. Сейчас важно развивать сотрудничество с Большим театром, и к этому уже сделаны первые шаги. Попечительский совет имеет к этой общей работе непосредственное отношение. Важно, что мы обретаем хороший опыт в плане реализации наших совместных возможностей. Сегодня найден хороший баланс между творческими и текущими хозяйственными вопросами в жизни театра и работе Попечительского совета. Его нужно соблюсти и в планах на 2018 год», — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Кроме того, на встрече обсудили перспективы работы Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе председателя Попечительского совета театра Андрея Комарова и при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ. В 2018 году одним из ключевых событий школы станет открытие учебного театра.



«В этом году будет продолжена работа по развитию инфраструктуры оперного театра, а также реализован ряд творческих проектов с участием юных дарований Школы вокального искусства. На базе Детской школы вокального искусства мы планируем открыть учебный театр, который станет центром притяжения молодых артистов. Благодаря новой творческой площадке у талантливой молодежи Южного Урала появится возможность заявить о себе и раскрыть свой потенциал: ученики Школы вокального искусства примут участие в учебных театральных постановках. Лучшие спектакли учебного театра будут поставлены на сцене Челябинского театра оперы и балета. Кроме того, в этом году наши воспитанники выйдут на одну сцену вместе с профессиональными актерами в действующих постановках театра — операх, опереттах и мюзиклах», — отметил Андрей Комаров.



Школа вокального искусства открылась на базе школы мюзикла, созданной в апреле 2017 года при поддержке Губернатора Челябинской области, Министерства культуры Челябинской области и Попечительского совета Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки, куда входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров. Первым масштабным проектом школы и оперного театра стал семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!», премьера которого состоялась в декабре 2017 года в рамках XV юбилейного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность».



Попечительский совет Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки создан по инициативе Губернатора Челябинской области в 2016 году. В его состав входят собственники и учредители крупных предприятий, предприниматели, меценаты.

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