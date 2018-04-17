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Подводная лодка ВМС Великобритании не смогла нанести удар по Сирии
17 апрель 2018 (17:34)
Подводная лодка ВМС Великобритании не смогла выполнить приказ и нанести удар по Сирии из-за преследовавших ее российских моряков. Об этом газете The Times рассказали источники в британском военном ведомстве.
Подлодка HMS Astute должна была выпустить крылатые ракеты из восточной части Средиземного моря, однако ей навстречу выдвинулись как минимум одна подводная лодка проекта 877 «Палтус» или 636 «Варшавянка» (класс Kilo по классификации НАТО), а вероятнее — две, два фрегата и противолодочный летательный аппарат. При этом субмарина несколько дней пыталась избежать обнаружения, передает портал «Лента.ру».
Издание пишет, что в результате игры в «кошки-мышки» британская субмарина оказалась заперта и не смогла выйти в заданный квадрат для стрельбы. Этому поспособствовала акустическая незаметность российских подлодок, которые неофициально именуются на Западе «Черными дырами».
Подлодка HMS Astute должна была выпустить крылатые ракеты из восточной части Средиземного моря, однако ей навстречу выдвинулись как минимум одна подводная лодка проекта 877 «Палтус» или 636 «Варшавянка» (класс Kilo по классификации НАТО), а вероятнее — две, два фрегата и противолодочный летательный аппарат. При этом субмарина несколько дней пыталась избежать обнаружения, передает портал «Лента.ру».
Издание пишет, что в результате игры в «кошки-мышки» британская субмарина оказалась заперта и не смогла выйти в заданный квадрат для стрельбы. Этому поспособствовала акустическая незаметность российских подлодок, которые неофициально именуются на Западе «Черными дырами».
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