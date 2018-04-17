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Английский фунт достиг самой высокой стоимости с июня 2016 года

Фунт стерлингов вырос до 1.4355 долл. США и достиг самой высокой стоимости с июня 2016 года, когда прошел референдум Brexit о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters.



По мнению экспертов, укрепление национальной валюты произошло на фоне ожиданий, что британские власти заключат более выгодную сделку с ЕС по итогам Brexit и повысят ключевую ставку.



Ранее сообщалось, что Банк Англии не стал изменять базовую ставку и оставил ее на уровне 0,5% годовых.

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