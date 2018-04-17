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Джон Маккейн перенес серьезную операцию

Американскому сенатору-республиканцу Джону Маккейну прооперировали кишечник. Об этом сообщается на личном сайте политика.



«15 апреля сенатор Маккейн был госпитализирован в клинику в Финиксе, штат Аризона, и перенес операцию по лечению кишечной инфекции, связанной с дивертикулитом. Он в стабильном состоянии», — говорится на сайте.



Также в сообщении говорится, что в последние месяцы политик проходит физиотерапию в собственном доме в штате Аризона — она потребовалась из-за лечения рака мозга.



На сайте поблагодарили людей, который оказывают сенатору медицинскую помощь и отметили, что ценят поддержку и молитвы, которые приходят от людей по всей стране.

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