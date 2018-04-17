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Задолженность ОК «Русал» перед ВЭБ превышает 100 млрд рублей

УрБК, Москва, 17.04.2018. Объем задолженности ОК «Русал» перед Внешэкономбанком (ВЭБ) по кредитам составляет более 100 млрд руб. Об этом сообщил глава банка Сергей Горьков, передает «Прайм».



Отметим, что 6 апреля 2018 года США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и ОК «Русал» (в котором он владеет 48,13% акций).



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