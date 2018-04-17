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Задолженность ОК «Русал» перед ВЭБ превышает 100 млрд рублей

17 апрель 2018 (17:02)

УрБК, Москва, 17.04.2018. Объем задолженности ОК «Русал» перед Внешэкономбанком (ВЭБ) по кредитам составляет более 100 млрд руб. Об этом сообщил глава банка Сергей Горьков, передает «Прайм».

Отметим, что 6 апреля 2018 года США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и ОК «Русал» (в котором он владеет 48,13% акций).

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