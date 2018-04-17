Индивидуальные и ущемленные

Постепенные изменения законодательства в РФ привели к тому, что требования к индивидуальным предпринимателям практически сравнялись с юридическими лицами, считают уральские бизнесмены. При этом преимущества компаний ИП не получили. Банки по-прежнему неохотно выдают им кредиты, потому что не уверены в платежеспособности. Не могут индивидуальные предприниматели и в полной мере рассчитывать на социальные гарантии, присущие обычным гражданам. Так, размер пенсий у ИП определяется на основе МРОТ, а не фактически уплаченных отчислений. Подобное положение вещей предприниматели считают попросту несправедливым.По словам управляющей в галерее «АРТ-птица» Юлии Крутеевой, за последние годы требования к индивидуальным предпринимателям сравнялись с требованиями к юридическим лицам.«До 2008 года ИП работалось очень хорошо. А сейчас на ИП легли такие же требования, как и на большие предприятия. Очень много обязательных платежей и затрат. Например, финмониторинг — по сути, закон вынуждает меня держать и оплачивать дополнительного человека в бухгалтерии, который ведет всю необходимую документацию. Но ведь ИП разные: есть самозанятые, которые и страдают больше всего, потому что именно они не могут выдержать весь груз требований, а есть фактически предприятия. Главная проблема: еще не начиная зарабатывать, ты начинаешь платить. И привлеченные ресурсы тратятся не на развитие дела, не на материальную базу, а вот на эти платежи и поборы. Смысла открывать ИП вообще нет. Проще работать неофициально», ― рассказала УрБК предпринимательница.При этом, по ее словам, ИП не получили преимущества, присущие другим организационно-правовым формам. В частности, банки по-прежнему неохотно выдают кредиты индивидуальным предпринимателям. По словам бизнесменов, проще оформить кредит на наемного сотрудника, чем на ИП.Президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков поясняет, что банкам неинтересно работать с индивидуальными предпринимателями. Как правило, их активы значительно меньше по сравнению с юридическими лицами, поэтому выдача кредита с позиции банка может быть рискованной.«По кредитам вообще безобразие. Сейчас банки не заинтересованы работать с индивидуальными предпринимателями, потому что возни много, а денег мало. У ИП часто нет недвижимости, которая может быть залогом. Поэтому банкам и интересно сотрудничать с крупным и средним бизнесом, а ИП они даже не обосновывают отказ в кредитах — просто подозрительно и все. Конечно, какая-то часть не возвращает кредиты, но у банков все равно такая маржа, что это все покрывается», ― считает А. Филиппенков.Поэтому для ИП получить кредит без поручительства становится практически невозможно. Подобную функцию, например, выполняет Фонд поддержки предпринимателей.Еще одним парадоксом, который вынуждает отказываться от создания ИП как формы организации, становится действующий подход к начислению пенсий. По словам бизнесменов, изменения привели к тому, что ИП-наниматель в итоге будет получать меньшую пенсию, чем его работники. Кроме того, сами отчисления ИП должны платить вне зависимости от того, получают ли доход.«С этого года суммы страховых взносов для индивидуальных предпринимателей стали фиксированными. Если раньше понятно было, что сумма взносов зависит от МРОТ, то теперь нет. Просто взятые с потолка цифры, которые с каждым годом растут. Плюс к фиксированной части индивидуальные предприниматели еще платят переменную — 1% с дохода, превышающего 300 тыс. руб. При этом при расчете пенсии, насколько я знаю, это не будет учитываться, размер пенсии определяется исходя из МРОТ. У меня, например, в прошлом году сумма страховых взносов в Пенсионный фонд была больше 60-70 тыс. То есть я плачу гораздо больше, исходя из моего дохода, а начислять мне пенсию будут по МРОТ. Я считаю это очень несправедливым», ― пояснил индивидуальный предприниматель, гендиректор «Уральской казны» Алексей Пестов.По его словам, размер взносов на пенсионное страхование не зависит от выбранной системы налогообложения. В 2018 году фиксированная часть для ИП составила 32 тыс. 385 руб., в 2019-м — 36 тыс. 238 руб., в 2020-м — 40 тыс. 874 руб. Помимо этого, предпринимателям с доходом свыше 300 тыс. руб. придется заплатить переменную часть.Помимо перечисленного, индивидуальные предприниматели сталкиваются и с другими барьерами. В итоге преимущества ИП как организационно-правовой формы — например, специальные режимы налогообложения — уже не компенсируют недостатки, и все больше предпринимателей вынужденно перерегистрируют свой бизнес.