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Безработица в Свердловской области в I квартале составила 5%

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Безработица в Свердловской области в I квартале 2018 года по методологии Международной организации труда (МОТ) составила 5%. Об этом сообщает Свердловскстат.



Среднесписочная численность занятых на Среднем Урале в январе-марте 2018 года составила 2 млн 044 тыс. человек, безработных — 106,6 тыс. человек.



Отметим, что в I квартале 2017 года уровень безработицы в Свердловской области составлял 6,1%.

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