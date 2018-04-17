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Безработица в Свердловской области в I квартале составила 5%
17 апрель 2018 (16:40)
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Безработица в Свердловской области в I квартале 2018 года по методологии Международной организации труда (МОТ) составила 5%. Об этом сообщает Свердловскстат.
Среднесписочная численность занятых на Среднем Урале в январе-марте 2018 года составила 2 млн 044 тыс. человек, безработных — 106,6 тыс. человек.
Отметим, что в I квартале 2017 года уровень безработицы в Свердловской области составлял 6,1%.
Среднесписочная численность занятых на Среднем Урале в январе-марте 2018 года составила 2 млн 044 тыс. человек, безработных — 106,6 тыс. человек.
Отметим, что в I квартале 2017 года уровень безработицы в Свердловской области составлял 6,1%.
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