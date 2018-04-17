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В России отзывают более 400 автомобилей Jeep Liberty из-за проблем с подушками безопасности
17 апрель 2018 (16:16)
УрБК, Москва, 17.04.2018. ООО «ЭфСиЭй РУС», являющееся официальным представителем изготовителя Jeep на российском рынке, отзывает 483 автомобиля Jeep Liberty. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2011 года по сентябрь 2013 года. Причиной является внутренняя неисправность в системе модуля управления подушки безопасности, что может привести к неработоспособности активных подголовников при ДТП с ударом сзади.
На транспортных средствах будет произведена проверка модуля установки подушки безопасности и при необходимости произведена замена.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2011 года по сентябрь 2013 года. Причиной является внутренняя неисправность в системе модуля управления подушки безопасности, что может привести к неработоспособности активных подголовников при ДТП с ударом сзади.
На транспортных средствах будет произведена проверка модуля установки подушки безопасности и при необходимости произведена замена.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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