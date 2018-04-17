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Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., евро — на 99,55 коп.

17 апрель 2018 (15:57)

УрБК, Москва, 17.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 апреля 2018 года. Курс долл. США снизился на 1 руб. 13,40 коп., до 61,14 руб., евро — на 99,55 коп., до 75,84 руб.

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