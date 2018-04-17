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Число обращений в свердловский Роспотребнадзор в I квартале выросло на 3%
17 апрель 2018 (15:44)
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Роспотребнадзор в Свердловской области в I квартале 2018 года зарегистрировал 3 тыс. обращений по вопросам защиты прав потребителей, что на 3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится на сайте ведомства.
В сравнении с I кварталом 2017 года произошел рост числа обращений в сфере ЖКХ (на 14,4%), предоставления медицинских услуг (на 6,4%), торговли (на 3,8%).
Снизилось число обращений в сфере образовательных услуг (на 36,8%), долевого строительства (на 25%), связи (на 11,9%), туризма (на 6,3%).
«Вопросы, которые наиболее часто ставят потребители в обращениях, связанных с оборотом непродовольственных товаров, касаются приобретения товаров ненадлежащего качества, нарушения сроков доставки товаров, в том числе, заказанных в интернете, порядка возврата товара надлежащего качества», — говорится в сообщении.
В сравнении с I кварталом 2017 года произошел рост числа обращений в сфере ЖКХ (на 14,4%), предоставления медицинских услуг (на 6,4%), торговли (на 3,8%).
Снизилось число обращений в сфере образовательных услуг (на 36,8%), долевого строительства (на 25%), связи (на 11,9%), туризма (на 6,3%).
«Вопросы, которые наиболее часто ставят потребители в обращениях, связанных с оборотом непродовольственных товаров, касаются приобретения товаров ненадлежащего качества, нарушения сроков доставки товаров, в том числе, заказанных в интернете, порядка возврата товара надлежащего качества», — говорится в сообщении.
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