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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга демонтировали незаконную парковку
17 апрель 2018 (15:17)
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга демонтировали незаконную парковку. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
«На этот раз нелегальный паркинг расположился на улице Донбасской, 21. Причина выноса охранной будки — постановление от полиции о незаконности работы парковки», — говорится в сообщении.
В администрации района отмечают, что лица, самовольно разместившие нестационарные объекты, привлекаются органами полиции к административной ответственности по статье 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ. В случае обнаружения будок охраны нелегальных стоянок жители должны в первую очередь обратиться в полицию.
«На этот раз нелегальный паркинг расположился на улице Донбасской, 21. Причина выноса охранной будки — постановление от полиции о незаконности работы парковки», — говорится в сообщении.
В администрации района отмечают, что лица, самовольно разместившие нестационарные объекты, привлекаются органами полиции к административной ответственности по статье 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ. В случае обнаружения будок охраны нелегальных стоянок жители должны в первую очередь обратиться в полицию.
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