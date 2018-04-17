Новости дня

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга демонтировали незаконную парковку

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга демонтировали незаконную парковку. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



«На этот раз нелегальный паркинг расположился на улице Донбасской, 21. Причина выноса охранной будки — постановление от полиции о незаконности работы парковки», — говорится в сообщении.



В администрации района отмечают, что лица, самовольно разместившие нестационарные объекты, привлекаются органами полиции к административной ответственности по статье 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ. В случае обнаружения будок охраны нелегальных стоянок жители должны в первую очередь обратиться в полицию.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: