Новости дня

ЕВРАЗ НТМК снизил забор свежей воды из нижнетагильского водохранилища

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. ЕВРАЗ НТМК в 2017 году снизил потребление свежей воды из нижнетагильского водохранилища на 5,2 млн кубометров. Также комбинат на 15% снизил сбросы сточных вод, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа.



Водоохранные мероприятия включают замену водоводов, ремонт градирен и насосного оборудования, очистку прудков-осветлителей, где вода очищается от загрязняющих веществ, а взвеси собираются и откачиваются в специальные колодцы для дальнейшей утилизации.



Кроме механической очистки, на ЕВРАЗ НТМК применяют биологическую, с использованием микроводорослей хлорелла и водяного гиацинта эйхорнии. Благодаря применению этих микроорганизмов эффективность очистки воды увеличивается в теплое время года на 30%. На входе и выходе воды из прудков-осветлителей установлены комплексы угольных кассетных фильтров, которые эффективно очищают воду.



«Специалисты управления охраны природной среды осуществляют постоянный контроль за соблюдением нормативов сбросов сточных вод и влиянием на природные поверхностные воды», — отмечают в пресс-службе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: