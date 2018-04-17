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ЕВРАЗ НТМК снизил забор свежей воды из нижнетагильского водохранилища
17 апрель 2018 (14:54)
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. ЕВРАЗ НТМК в 2017 году снизил потребление свежей воды из нижнетагильского водохранилища на 5,2 млн кубометров. Также комбинат на 15% снизил сбросы сточных вод, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа.
Водоохранные мероприятия включают замену водоводов, ремонт градирен и насосного оборудования, очистку прудков-осветлителей, где вода очищается от загрязняющих веществ, а взвеси собираются и откачиваются в специальные колодцы для дальнейшей утилизации.
Кроме механической очистки, на ЕВРАЗ НТМК применяют биологическую, с использованием микроводорослей хлорелла и водяного гиацинта эйхорнии. Благодаря применению этих микроорганизмов эффективность очистки воды увеличивается в теплое время года на 30%. На входе и выходе воды из прудков-осветлителей установлены комплексы угольных кассетных фильтров, которые эффективно очищают воду.
«Специалисты управления охраны природной среды осуществляют постоянный контроль за соблюдением нормативов сбросов сточных вод и влиянием на природные поверхностные воды», — отмечают в пресс-службе.
Водоохранные мероприятия включают замену водоводов, ремонт градирен и насосного оборудования, очистку прудков-осветлителей, где вода очищается от загрязняющих веществ, а взвеси собираются и откачиваются в специальные колодцы для дальнейшей утилизации.
Кроме механической очистки, на ЕВРАЗ НТМК применяют биологическую, с использованием микроводорослей хлорелла и водяного гиацинта эйхорнии. Благодаря применению этих микроорганизмов эффективность очистки воды увеличивается в теплое время года на 30%. На входе и выходе воды из прудков-осветлителей установлены комплексы угольных кассетных фильтров, которые эффективно очищают воду.
«Специалисты управления охраны природной среды осуществляют постоянный контроль за соблюдением нормативов сбросов сточных вод и влиянием на природные поверхностные воды», — отмечают в пресс-службе.
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