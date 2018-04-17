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Американские журналисты не обнаружили признаков химатаки в Сирии

Журналисты телеканала One America News Network приехали в сирийский город Дума и не обнаружили там признаков химической атаки. Об этом говорится в материале, размещенном на сайте телеканала



Корреспондент Пирсон Шарп рассказал, что побеседовал с местными жителями, а также посетил местную больницу и «эпицентр» химатаки, о которой ранее рассказывали местные активисты. «Ни один из тех, с кем мы общались в городе, не слышал и не видел ничего об этом инциденте».



Он также пересказал слова дежурившего в тот день врача, о том, что 7 апреля группа незнакомцев ворвалась в приемное отделение, крича о химической атаке.



«Они принесли людей и начали поливать их водой, попутно снимая все на камеру. Когда процедура закончилась, они собрали свои вещи и ушли», — рассказал он.

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