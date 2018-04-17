Дайджест
Американские журналисты не обнаружили признаков химатаки в Сирии
17 апрель 2018 (13:35)
Журналисты телеканала One America News Network приехали в сирийский город Дума и не обнаружили там признаков химической атаки. Об этом говорится в материале, размещенном на сайте телеканала
Корреспондент Пирсон Шарп рассказал, что побеседовал с местными жителями, а также посетил местную больницу и «эпицентр» химатаки, о которой ранее рассказывали местные активисты. «Ни один из тех, с кем мы общались в городе, не слышал и не видел ничего об этом инциденте».
Он также пересказал слова дежурившего в тот день врача, о том, что 7 апреля группа незнакомцев ворвалась в приемное отделение, крича о химической атаке.
«Они принесли людей и начали поливать их водой, попутно снимая все на камеру. Когда процедура закончилась, они собрали свои вещи и ушли», — рассказал он.
Корреспондент Пирсон Шарп рассказал, что побеседовал с местными жителями, а также посетил местную больницу и «эпицентр» химатаки, о которой ранее рассказывали местные активисты. «Ни один из тех, с кем мы общались в городе, не слышал и не видел ничего об этом инциденте».
Он также пересказал слова дежурившего в тот день врача, о том, что 7 апреля группа незнакомцев ворвалась в приемное отделение, крича о химической атаке.
«Они принесли людей и начали поливать их водой, попутно снимая все на камеру. Когда процедура закончилась, они собрали свои вещи и ушли», — рассказал он.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Повстанцы-хуситы удерживают в заложниках более 40 журналистов
- Россия разминировала сирийский город Дейр-эз-Зор
- Россия представила доказательства сфабрикованности химатаки в Сирии
- В Египте начали пропадать иностранные журналисты
- На Украине два канала лишили частот на вещание: журналисты опасаются за свободу слова