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Стали известны условия выхода Украины из СНГ

Предложение президента Петра Порошенко выйти из уставных органов СНГ предусматривает сохранение только выгодных для Украины соглашений о сотрудничестве с Содружеством. Об этом рассказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает «Украинская правда».



Она пояснила, что Порошенко хочет от правительства провести инвентаризацию всех соглашений с членами СНГ, чтобы денонсировать отдельные договора, «оставив лишь те, которые являются прагматически необходимыми для Украины». В частности, речь идет о признании дипломов и трудоустройства, договоре о транзите и «прочих документах, важных для работы и экономики Украины.



12 апреля Порошенко заявил, что «Украина никогда не была членом СНГ, и учитывая отказ этой структуры осудить российскую агрессию», он попросил совместно с правительством подготовить предложения относительно официального прекращения участия Киева в уставных органах организации. Тогда же он анонсировал законопроект об одностороннем разрыве некоторых положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года.

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