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В Амстердаме продемонстрировали прототип машины для самоубийств

На выставке похоронной индустрии в Амстердаме продемонстрировали прототип машины для самоубийств. Об этом сообщает издание South China Morning Post.



Приспособление сконструировали голландский дизайнер Александр Баннинк (Alexander Bannink) и австралийский активист Филип Ничке, который много лет боролся за легализацию эвтаназии.



Машина состоит из основания, скрывающего резервуар с азотом, и съемной капсулы, куда ложится самоубийца. «Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут», — объясняет Ничке.



Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года. На выставке представлен только макет и виртуальный тур, который помогает представить себя на месте человека, который забрался в капсулу.

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