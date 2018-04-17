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Якутские пожарные начали голодовку

Работники пожарной части микрорайона Кангалассы в Якутске объявили голодовку в знак протеста против низких зарплат и условий работы. Об этом сообщает News.Ykt.Ru.



Точное число участников акции не сообщается, но, по словам председателя профсоюза Андрея Холтосунова, голодать готовы более 50 человек, в том числе из других частей. Сам он будет протестовать в палатке рядом с частью, остальные — дома.



С ноября 2017 года пожарные жаловались на зарплату, которая не превышает 35 тыс. руб., и постоянное лишение премий. Здание пожарной части старое и находится в аварийном состоянии, техника постоянно ломается, снаряжения на всех не хватает.

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