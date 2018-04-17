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Группа ЧТПЗ и администрация Озерска заключили соглашение о сотрудничестве

УрБК, Челябинск, 17.04.2018. В рамках заседания попечительского совета Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки Группа ЧТПЗ и администрация Озерска заключили соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и социальной защиты.



Как сообщает пресс-служба компании, документ подписали руководитель благотворительных и социальных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова и заместитель главы Озерского городского округа Олег Ланге в присутствии губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, акционера компании Андрея Комарова и главы Озерска Евгения Щербакова.



Соглашение предусматривает сотрудничество по вопросам организации мероприятий на территории Озерска в рамках благотворительной программы «Росток». В течение 2018 года при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ планируется провести комплекс социально-культурных мероприятий: празднование Дня славянской письменности и культуры, организация работы Центра духовно-творческого развития при Храме Покрова Пресвятой Богородицы, проведение масштабного образовательного проекта «Территория добра и детства» и Рождественского фестиваля «Свет Вифлеемской звезды», а также организация паломнических экскурсий для детей Озерска. Кроме того, для творческой и активной молодежи города планируется учредить гранты в области культуры, искусства и образования.



«Группа ЧТПЗ придает особое значение вопросам становления и воспитания подрастающего поколения. Подписанное соглашение является новым форматом сотрудничества компании с администрацией Озерска, нацеленной на духовно-культурное развитие детей и молодежи», — отметила руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.



С 2017 года Группа ЧТПЗ реализует благотворительную программу «Росток», нацеленную на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формирование важнейших качеств личности.

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