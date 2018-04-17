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Компания «Уральское карьероуправление» заплатит 3,7 млн рублей за загрязнение реки Кунгурка

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Департамент Росприроднадзора по УрФО выиграл суд по иску к ООО «Уральское карьероуправление» о взыскании ущерба от загрязнения реки Кунгурка.



Стоимость ущерба от сброса загрязняющих веществ в ведомстве оценили в 3 млн 735 тыс. 580,56 руб.



Позицию надзорного органа поддержали Арбитражный суд Свердловской области, Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа.

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