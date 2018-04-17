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За год капуста в Свердловской области подорожала на 18%

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. В марте 2018 года средняя цена свежей белокочанной капусты в магазинах достигла 21,81 руб. за 1 кг, следует из базы данных ЕМИСС.



По сравнению с мартом прошлого года, продукт подорожал на 18,2%. В Екатеринбурге средняя цена на капусту за год выросла на 19,7%, до 22,4 руб. за 1 кг, в целом по России – на 18,8%, до 22,16 руб. за 1 кг.



Картофель за год подорожал на Среднем Урале на 10,5%, до 26,8 руб. за 1 кг в среднем, в Екатеринбурге – на 10,1%, до 27,5 руб., в целом по России – на 23,8%, до 29 руб. за 1 кг.



Средняя цена на морковь в Свердловской области выросла за год на 4,6%, до 31,86 руб. за 1 кг в марте 2018 года. В Екатеринбурге корнеплод подорожал на 6,9%, до 32,24 руб. за 1 кг, в целом по России – на 18,7, до 33,31 руб. за 1 кг.



По данным Свердловскстата, в I квартале 2018 года картофель на Среднем Урале подорожал на 31,7% относительно декабря 2017 года, капуста – на 46,9%, до 21,81 руб., морковь – на 30,1%, до 31,86 руб.

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