Кризис

За год задолженность свердловчан за ЖКУ выросла на 14,8%

По итогам 2017 года задолженность населения и исполнителей коммунальных услуг (УК и ТСЖ) по оплате жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области достигла 27,2 млрд руб.



При этом сумма безнадежной задолженности в 2017 году составила 1 млрд руб., сообщает Свердловскстат.



Напомним, по итогам 2016 года сумма задолженности составляла 23,7 млрд руб. Таким образом, за год показатель вырос на 14,8%.



В расчете на одного человека стоимость ЖКУ в 2017 году в среднем составила 2 тыс. 174,5 руб. По сравнению с 2016 годом показатель вырос на 4%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: