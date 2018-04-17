Кризис
За год задолженность свердловчан за ЖКУ выросла на 14,8%
17 апрель 2018 (12:35)
По итогам 2017 года задолженность населения и исполнителей коммунальных услуг (УК и ТСЖ) по оплате жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области достигла 27,2 млрд руб.
При этом сумма безнадежной задолженности в 2017 году составила 1 млрд руб., сообщает Свердловскстат.
Напомним, по итогам 2016 года сумма задолженности составляла 23,7 млрд руб. Таким образом, за год показатель вырос на 14,8%.
В расчете на одного человека стоимость ЖКУ в 2017 году в среднем составила 2 тыс. 174,5 руб. По сравнению с 2016 годом показатель вырос на 4%.
При этом сумма безнадежной задолженности в 2017 году составила 1 млрд руб., сообщает Свердловскстат.
Напомним, по итогам 2016 года сумма задолженности составляла 23,7 млрд руб. Таким образом, за год показатель вырос на 14,8%.
В расчете на одного человека стоимость ЖКУ в 2017 году в среднем составила 2 тыс. 174,5 руб. По сравнению с 2016 годом показатель вырос на 4%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За год задолженность свердловчан за ЖКУ выросла на 14,8%
- В Свердловской области задолженность по оплате услуг ЖКХ составила 25,5 млрд рублей
- В Свердловской области задолженность по оплате услуг ЖКХ составила 25,5 млрд рублей
- Безнадежная задолженность свердловчан за услуги ЖКХ составила 1,2 млрд рублей
- Задолженность свердловчан за ЖКУ в 2016 году превысила 23 млрд рублей