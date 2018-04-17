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Суд приостановил работу лесопогрузчиков компании «СВЕЗА Верхняя Синячиха» на 60 суток

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Алапаевский городской суд приостановил на 60 суток эксплуатацию лесопогрузчиков НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» из-за нарушений в сфере промбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В феврале 2018 года государственным инспектором Ростехнадзора проведена проверка по фактам соблюдения НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» законодательства о промышленной безопасности «Площадки центрального склада лесоматериалов» по эксплуатации лесопогрузчиков КБ-572А № 31281, КБ-572А № 31282, КБ-572Б №36638. По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении, и в адрес общества было внесено предписание об устранении этих нарушений.



Так, лесопрогрузчики эксплуатировались с истекшими сроками службы (с 1980 года), без заключения экспертизы промышленной безопасности. В ходе проверки были выявлены технические неполадки: у лесопогрузчиков не работал ограничитель поворота, тормоза механизмов передвижения ходовых тележек. Всего инспектором Ростехнадзора выявлено 15 нарушений, связанных как с состоянием техники, так и с отсутствием необходимой документации. Все это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.



В марте Алапаевским городским судом НАО «СВЕЗА ВС» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Юрлицу назначено наказание в виде приостановления эксплуатации указанных лесопогрузчиков на срок 60 суток.



Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде. Не оспаривая выявленные нарушения, он просил о замене назначенного наказания на штраф. Однако судья апелляционной инстанции не нашла оснований для изменения постановления, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

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