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Контрагенты пытаются взыскать с магазина E96.ru более 28 млн рублей
17 апрель 2018 (11:47)
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Контрагенты уральского онлайн-магазина E96.ru начали массово обращаться в арбитражные суды с требованием о взыскании с ритейлера долгов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
С начала года был подан 51 иск на общую сумму 28,1 млн руб. Часть заявлений отозваны, возвращены, оставлены без движения либо еще не рассмотрены судом.
Приняты к производству 32 иска на общую сумму 20,8 млн руб. Самый большой кредитор интернет-магазина — ООО «Инигс» (занимается торговлей ручными инструментами и оборудованием). За поставку товара компания требует 4,8 млн руб.
В марте 2018 года основатель интернет-магазина Борис Лепинских в письмах своим сотрудникам сообщил, что не смог найти инвестора для развития бизнеса. Ранее интернет-магазин приостановил свою работу.
С начала года был подан 51 иск на общую сумму 28,1 млн руб. Часть заявлений отозваны, возвращены, оставлены без движения либо еще не рассмотрены судом.
Приняты к производству 32 иска на общую сумму 20,8 млн руб. Самый большой кредитор интернет-магазина — ООО «Инигс» (занимается торговлей ручными инструментами и оборудованием). За поставку товара компания требует 4,8 млн руб.
В марте 2018 года основатель интернет-магазина Борис Лепинских в письмах своим сотрудникам сообщил, что не смог найти инвестора для развития бизнеса. Ранее интернет-магазин приостановил свою работу.
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