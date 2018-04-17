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С начала 2018 года в коллективных садах Свердловской области произошло 85 пожаров
17 апрель 2018 (10:44)
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. С начала 2018 года в коллективных садах Свердловской области произошло 85 пожаров, в которых погибли 12 человек, еще 7 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Всего в регионе, по данным надзорного органа, 304 садовых товарищества.
«Сотрудники МЧС призывают садоводов очистить противопожарные разрывы между строениями от мусора и складируемых предметов, сухую траву не сжигать, а закладывать в компостную яму, проверить после зимы исправность электропроводки и печного отопления, иметь на участке первичные средства тушения огня (огнетушитель и бочку с водой)», ― отмечают в ведомстве.
С 15 апреля в Свердловской области начался противопожарный период.
«В этот период особое внимание со стороны МЧС России уделяется населенным пунктам, подверженным угрозе лесного пожара, таких в Свердловской области 178», ― рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов.
Кроме того, в пяти муниципалитетах региона введен особый противопожарный режим, при котором запрещено разжигать открытый огонь и выходить в лес. Противопожарная мера действует в Полевском, Екатеринбурге, Слободо-Туринском сельском поселении, Туринском городском округе, Каменске-Уральском.
Нарушителей противопожарных правил будут выявлять с воздуха с помощью беспилотников. В этом году мониторить пожарную обстановку будут 39 летательных аппаратов.
Всего в регионе, по данным надзорного органа, 304 садовых товарищества.
«Сотрудники МЧС призывают садоводов очистить противопожарные разрывы между строениями от мусора и складируемых предметов, сухую траву не сжигать, а закладывать в компостную яму, проверить после зимы исправность электропроводки и печного отопления, иметь на участке первичные средства тушения огня (огнетушитель и бочку с водой)», ― отмечают в ведомстве.
С 15 апреля в Свердловской области начался противопожарный период.
«В этот период особое внимание со стороны МЧС России уделяется населенным пунктам, подверженным угрозе лесного пожара, таких в Свердловской области 178», ― рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов.
Кроме того, в пяти муниципалитетах региона введен особый противопожарный режим, при котором запрещено разжигать открытый огонь и выходить в лес. Противопожарная мера действует в Полевском, Екатеринбурге, Слободо-Туринском сельском поселении, Туринском городском округе, Каменске-Уральском.
Нарушителей противопожарных правил будут выявлять с воздуха с помощью беспилотников. В этом году мониторить пожарную обстановку будут 39 летательных аппаратов.
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