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Добыча полезных ископаемых в Свердловской области в I квартале сократилась на 11,8%
17 апрель 2018 (10:22)
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Индекс промышленного производства Свердловской области в январе-марте 2018 года вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 13,5%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром индикатор снизился на 6,4%, сегменте добычи полезных ископаемых — на 11,8%.
В марте 2018 года индекс промпроизводства Свердловской области вырос на 16,7% по сравнению с февралем. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель увеличился на 13,5%.
В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 13,5%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром индикатор снизился на 6,4%, сегменте добычи полезных ископаемых — на 11,8%.
В марте 2018 года индекс промпроизводства Свердловской области вырос на 16,7% по сравнению с февралем. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель увеличился на 13,5%.
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