Новости дня

Добыча полезных ископаемых в Свердловской области в I квартале сократилась на 11,8%

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Индекс промышленного производства Свердловской области в январе-марте 2018 года вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 13,5%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром индикатор снизился на 6,4%, сегменте добычи полезных ископаемых — на 11,8%.



В марте 2018 года индекс промпроизводства Свердловской области вырос на 16,7% по сравнению с февралем. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель увеличился на 13,5%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: