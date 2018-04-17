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Стоимость земельных участков в Челябинске за год выросла на 53%

УрБК, Челябинск, 17.04.2018. Средняя стоимость земельных участков на территории Челябинска за год выросла на 53% (с 920 тыс. руб. до 1,4 млн руб.). Об этом говорится в исследовании портала N1.RU.



Одна сотка земли в Челябинске сейчас стоит 104,5 тыс. руб. На территории области цены варьируются от 25 до 30 тыс. руб.



«Число привлекательных земельных участков в черте города ежегодно снижается, поэтому за самые интересные предложения продавцы стараются получить хорошую цену. Кроме того, сейчас для купли-продажи земли как раз начинается активный сезон», — заявила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева.



Отметим, что самый дорогой участок в Челябинской области сейчас продается на Новоградском тракте за 350 млн руб.

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