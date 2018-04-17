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В Свердловской области продлили меры по приостановке розничной торговли спиртосодержащей продукцией

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. В Свердловской области снова продлены меры по приостановлению розничной торговли спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



«С 20 апреля 2018 года вступает в силу новое постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 5 апреля 2018 года N28 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами», ― говорится в сообщении.



Согласно документу, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны приостановить на 180 суток розничную торговлю продукцией с содержанием этилового спирта более 28% по ценам ниже, чем продается водка, ликероводочная и другая алкогольная продукция крепостью свыше 28% за 0,5 литра.



Исключения касаются стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а также спиртосодержащей продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление.

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