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Роскомнадзор запретил доступ к 2 млн IP-адресов Amazon и Google при попытке заблокировать Telegram

УрБК, Москва, 17.04.2018. Роскомнадзор (РКН) внес в реестр запрещенных сайтов более 2 млн IP-адресов компаний Amazon и Google при попытке заблокировать Telegram, сообщает журнал Inc.



Как пояснил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров «Ведомостям», мессенджер пытается обойти блокировку в России с помощью IP-адресов на других платформах. По его словам, сперва Telegram использовал примерно 9 тыс. собственных IР-адресов, потом мессенджер перешел на подсети Amazon — это около 600 тыс. IР, и они также отправлены на блокировку. Вечером 16 апреля Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (их около 540 тыс.), которые также должны заблокировать.



Блокировка Роскомнадзором серверов Amazon привела к временным перебоям в работе других сервисов, в первую очередь малого и среднего бизнеса. По словам основателя службы доставки «Птичка» Владимира Кобзева, сайт которого также попал под блокировку, «ситуация достигла опасной черты в целом для капитализации ИТ-бизнеса в России».



Аналогичные проблемы испытала онлайн-школа английского языка Skyeng. По словам управляющего партнера Skyeng Александра Ларьяновского, сейчас невозможно посчитать убыток сервиса от действий Роскомнадзора. В сутки у Skyeng проходит около 5 тыс. уроков. А средний размер убытка может составить 1-3 млн руб.



«Уровень компетентности сотрудников Роскомнадзора полностью соответствует уровню грамотности депутатов Госдумы», ― прокомментировал А. Ларьяновский.



Напомним, Роскомнадзор через суд потребовал заблокировать Telegram из-за отказа передать ключи шифрования к переписке пользователей ФСБ. 13 апреля суд удовлетворил иск РКН, 16 апреля регулятор начал блокировку.

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