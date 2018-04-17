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Задолженность по зарплате в РФ за март 2018 года увеличилась на 2,3%
17 апрель 2018 (09:04)
УрБК, Москва, 17.04.2018. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за март 2018 года выросла на 65 млн руб., или на 2,3%. На 1 апреля этот показатель составил 2,86 млрд руб., следует из информации Росстата.
В феврале задолженность по зарплате в РФ выросла на 4,5% и по состоянию на 1 марта составила 2,79 млрд руб.
В феврале задолженность по зарплате в РФ выросла на 4,5% и по состоянию на 1 марта составила 2,79 млрд руб.
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