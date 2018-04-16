За 10 лет площадь земель свердловских сельхозорганизаций сократилась вдвое

Слайд из презентации Свердловскстата

Слайд из презентации Свердловскстата

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. С 2006 по 2016 года общая площадь земель сельскохозяйственных организаций Свердловской области сократилась более чем вдвое. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель руководителя Свердловскстата Валентина Зюзина.Согласно данным всероссийской сельскохозяйственной переписи, в 2006 году общая земельная площадь сельхозорганизаций составляла 3 млн 146,3 тыс. га, а в 2016-м — 1 млн 520,2 тыс. га.При этом тенденция снижения площади продолжилась и в 2017 году.«В 2017 году в сельскохозяйственных организациях уменьшение площадей коснулось всех основных видов культур. Так, площадь под зерновыми и зернобобовыми снизилась на 2%, под картофелем — на 13%, кормовыми — почти на 4%», — рассказала Валентина Зюзина.