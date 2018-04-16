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Минэкономразвития ухудшило оценку роста российской экономики в январе и феврале

УрБК, Москва, 16.03.2018. Минэкономразвития ухудшило оценку роста ВВП России в январе с 1,9% до 1,7%, в феврале — с 1,5% до 1,3%. Об этом говорится в обзоре «Картина экономики за апрель», который подготовило ведомство.



«По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП увеличился на 1,3% в годовом выражении (уточненная оценка за январь — 1,7% год к году)», — говорится в документе.



Ранее в «Картине деловой активности» за март Минэкономразвития оценивало рост экономики РФ в феврале в 1,5% в годовом выражении, в январе — в 1,9%, передает «Прайм».

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