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В Свердловской области в I квартале продажи новых автомобилей выросли на 34,5%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. В I квартале 2018 года в Свердловской области продали 10,4 тыс. новых автомобилей, что на 34,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».



Во всех российских регионах было реализовано 326,5 тыс. автомобилей. Это на 16,5% выше уровня января-марта 2017 года.



Больше всего машин продали в Москве (48,5 тыс.), Московской области (27,1 тыс.) и Санкт-Петербурге (22,5 тыс.).

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