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ЦБ отозвал лицензию у банка «Объединенный финансовый капитал»

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.



Как пояснили в Центробанке, решение принято в связи с неоднократным нарушением банком требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, банк допустил снижение размера собственного капитала ниже минимального значения.



В конце марта регулятор в связи с неустойчивым финансовым положением кредитного учреждения наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов и ввел в банке временную администрацию, функции которой были возложены на агентство по страхованию вкладов.



По величине активов ОФК Банк по состоянию на 1 апреля занимал 127-е место в банковской системе России. Кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов.

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