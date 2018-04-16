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В США сняли с продажи более 200 млн куриных яиц

В США более 200 млн яиц снимают с продажи аз-за предполагаемой вспышки сальмонеллеза. Об этом сообщается на официальном сайте американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.



«Яйца были распределены с фермы в графстве Хайд, штат Северная Каролина, и были поставлены на продажу в розничных магазинах и ресторанах в девяти штатах: Колорадо, Флорида, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Пенсильвания, Южная Каролина, Виргиния и Западная Виргиния», — говорится в заявлении.



Как отмечается, ведомство получило информацию о 22 случаях возникновения заболевания.

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