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У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США, передает портал «Газета.ру».



Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах к северо-западу от острова Тернате.



Очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров.



Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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