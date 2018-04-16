Дайджест
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
16 апрель 2018 (17:35)
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США, передает портал «Газета.ру».
Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах к северо-западу от острова Тернате.
Очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах к северо-западу от острова Тернате.
Очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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