Дайджест
Джуканович выигрывает выборы президента Черногории
16 апрель 2018 (17:35)
Социалист Мило Джуканович выигрывает выборы президента Черногории. Об этом сообщает РИА «Новости».
По предварительным данным, он набирает 57%. Об этом свидетельствуют первые официальные данные подсчета голосов Республиканской избирательной комиссии.
Главный конкурент Джукановича — экономист и экс-депутат скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий «Демократический фронт» (ДФ), «Демократы», Социалистической народной партии и URA Младен Боянич получает около 33%. На третьем месте — единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович (4%).
По предварительным данным, он набирает 57%. Об этом свидетельствуют первые официальные данные подсчета голосов Республиканской избирательной комиссии.
Главный конкурент Джукановича — экономист и экс-депутат скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий «Демократический фронт» (ДФ), «Демократы», Социалистической народной партии и URA Младен Боянич получает около 33%. На третьем месте — единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович (4%).
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