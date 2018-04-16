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Джуканович выигрывает выборы президента Черногории

Социалист Мило Джуканович выигрывает выборы президента Черногории. Об этом сообщает РИА «Новости».



По предварительным данным, он набирает 57%. Об этом свидетельствуют первые официальные данные подсчета голосов Республиканской избирательной комиссии.



Главный конкурент Джукановича — экономист и экс-депутат скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий «Демократический фронт» (ДФ), «Демократы», Социалистической народной партии и URA Младен Боянич получает около 33%. На третьем месте — единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович (4%).

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