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Индекс строительного оптимизма Свердловской области в марте вырос до 45,2

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Индекс строительного оптимизма Свердловской области в марте 2018 года составил 45,2. Это на 7,2 выше уровня февраля. Об этом говорится в совместном исследовании Уральской палаты недвижимости (УПН) и СРО «Уральское объединение строителей».



Индекс строительного оптимизма — показатель, который косвенно отражает настроение подрядных и генподрядных строительных компаний Свердловской области.



«Показатели индекса не измеряют объем выпуска продукции, но являются лишь отражением того, как строители воспринимают свой бизнес и его составляющие. Изменения ведут к лучшему или к худшему. Показатели индекса ниже 45-50 сообщают о возможном спаде, а значения выше 50 говорят об улучшении ситуации.



В целом показатели индекса говорят о том, что условия для дальнейшего развития сферы строительства не являются позитивными или негативными. Показатель 45,2 является крайней точкой перед возможным спадом показателя», — говорится в исследовании.



Отметим, что по итогам I квартала 2018 года индекс башенных кранов Екатеринбурга вырос до 110. Для сравнения, в I квартале 2017 года показатель составлял 85, в IV квартале 2017 года — 102.



«Индекс кранов является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере. Он показывает количество башенных кранов, установленных на строительных площадках жилых домов. Он достаточно хорошо показывает ситуацию не только на рынке строительства, но и на рынке жилья, отражая тенденции, связанные с предложением и реакцией строителей на изменение спроса на квартиры», — заявил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

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