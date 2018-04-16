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Группа ЧТПЗ ввела в эксплуатацию оборудование для обработки премиальных резьбовых соединений

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Группа ЧТПЗ ввела в эксплуатацию дробеструйную машину для очистки внутренней поверхности стальных труб. Инвестиции составили более 22 млн руб., сообщает пресс-служба компании.



Проект реализован в рамках программы модернизации производства продукции с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента.



Дробеструйная установка очищает продукцию от окалины, образующейся при термообработке труб диаметром от 60 до 178 мм, длиной от 7 до 12 м. из сталей марок 13Cr. Данные трубы применяются на нефтяных месторождениях со сложными условиями добычи, в том числе на горизонтальных, наклонных скважинах, а также при экстремальных температурных режимах — до -60 С. Производительность оборудования — 3,5 тыс. т труб в год.



«Ввод в эксплуатацию оборудования для обработки внутренней поверхности труб нефтяного сортамента является очередным этапом модернизации производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализация программы позволит Группе ЧТПЗ нарастить мощности по изготовлению труб с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» более чем в два раза, а также повысить качество и эксплуатационные характеристики продукции», — комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.



Программа модернизации производства продукции нефтяного сортамента с премиальными резьбовыми соединениями включает установку оборудования для обжатия концов труб, обработки резьбовых соединений, производства и омеднения муфт. Общий объем инвестиций за два года реализации проекта составит около 200 млн руб.



В условиях прогнозируемого увеличения объемов разведочного и эксплуатационного бурения в нефтегазовой отрасли Группа ЧТПЗ планирует в 2018 году нарастить долю на рынке труб с премиальными резьбовыми соединениями до 10%.

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