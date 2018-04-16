Роман Фадеев: Ответственным за ущерб нашей казне может быть физическое лицо

Фотография предоставлена Романом Фадеевым

― До 2015 года юридические лица действительно выполняли свою функцию — избавляли собственников и руководителей от ответственности в результате неудачи самого бизнеса. То есть директор и контролирующие лица не в полной мере отвечали по обязательствам юридического лица. Неуплата налогов не квалифицировалась как ущерб государству от действий руководства лично.На сегодняшний день ответственным за ущерб нашей казне может стать физическое лицо. Типовая история по легкому и дешевому взысканию недоимок по налогам с директора юридического лица выглядит так: сначала проходит выездная проверка, далее уголовное дело и приговор с взысканием суммы с директора.Конечно, такая позиция подвергалась критике. Странная ситуация: руководитель несет ответственность по долгам организации, его действия налоговая считает причинением ущерба. Следственный комитет возбуждает дело, в итоге взыскивают ущерб с директора.― Суд считает, что это не недоимка по налогам, а ущерб казне, причиненный преступлением. Прежнее прочтение налогового законодательства, при котором круг контролирующих лиц, с которых можно взыскать долги по обязательствам юридического лица, был ограничен, Верховный суд уже признал несостоятельным.Ситуация «из реальной жизни»: прошла выездная проверка налоговой, по результатам которой компании начислили неуплаченные налоги, пени, штрафы. Прокуратура направила материалы в Следственный комитет, который отказал в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности по привлечению лица к ответственности.Вообще со сроками давности интересная история получается. Выездная налоговая проверка может пройти в пределах трех лет, а срок давности при уклонении от уплаты налогов по части 1 статьи 199 УК РФ — два года. Чисто теоретически налоговая может создавать себе очень классные кейсы. Когда недоимка как раз тянет на часть 1, то есть 5 млн руб., если это более 25% от суммы налогов, либо 15 млн руб., она просто может провести проверку в третьем году, когда срок давности истек. Материалы проверки уходят в Следственный комитет, тот отказывает в возбуждении уголовного дела, возникает основание для взыскания недоимки по налогам с директора.― Руководитель компании причинил ущерб государству, поскольку юридическое лицо в результате умышленных действий директора не может оплатить налоги. Умышленные действия — это, например, неподача налоговой декларации или подача налоговой декларации с неправильными сведениями, искаженными данными. Бухгалтерские нарушения есть всегда, налоговая найдет к чему придраться.― В упомянутом деле районный суд внезапно отказал инспекции в удовлетворении требований. Решение суд обосновал тем, что руководитель компании не участвовал в рассмотрении следствием материалов проверки. Там СК вынес отказ в возбуждении уголовного дела на следующий день после поступления материалов проверки от налоговой. Директора, естественно, никто не позвал, просто переложили бумажки из одной стопки в другую.Кроме того, руководитель должен дать согласие на отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующему основанию, например, по истечению срока давности. Это основание не означает, что преступления не было, а только освобождает от ответственности. Поэтому и возникает возможность взыскать средства с директора, когда с компании не удается.В этом же деле в своем постановлении СК даже не указал конкретное лицо, которое нанесло ущерб Российской Федерации. Кто это был: директор или, может, замдиректора, учредитель, бухгалтер.― Если компания пытается платить, это сильно помогает защитить интересы в споре с налоговой. При попытке переложить ответственность на директора налоговый орган должен будет доказать, что иные средства защиты интересов казны, то есть способы взыскания, исчерпаны. Но не всегда суд принимает это во внимание.В одном из дел, например, налоговая не заявила свои требования в рамках процедуры банкротства компании. Вдруг оно закончится финансовым оздоровлением, и компания сможет погасить задолженность? Тогда руководитель — не единственный источник взыскания недоимки.К сожалению, Верховный суд в итоге постановил: неустановленная вина директора в причинении ущерба государству не является основанием для отказа во взыскании ущерба. То есть районный суд классно все расписал, обосновал, а потом Верховный суд как бы говорит нам: «И что? Вы вообще о бюджете подумали?».― Во-первых, надо обязательно обжаловать результат выездной проверки налоговой. Это позволяет выиграть время, вдруг у вас появится возможность погасить задолженность. Потом это может убедить суд встать на вашу сторону.Хотя после упомянутого решения Верховного суда шансы невелики. Суды уже сейчас достают акт проверки и говорят: «И что? Нам все равно, что не тот период, нигде не участвовал, права свои защитить не мог, на отказ по нереабилитирующему основанию не был согласен».Но обжаловать все равно надо, там ведь много нюансов. Например, в одном деле налоговая по результатам выездной насчитала недоимок на 30 млн руб. и направила материалы в СК. Мы обжаловали результаты, оказалось, что там не 30 млн, а 3 млн руб. Я не шучу. И все, нет никакого уголовного дела, потому что 3 млн руб. ― недостаточная сумма для уголовного дела.Во-вторых, это главное, не надо соглашаться на отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Я понимаю, что страшновато, учитывая перспективы привлечения к ответственности. Но надо добиваться отказа в возбуждении по реабилитирующим основаниям.― К сожалению, налоговые органы сейчас имеют больше преимуществ, ведь государству надо наполнять казну. Поэтому спорить очень тяжело. И мы, и коллеги видим, что ситуация все хуже и хуже.В качестве «вишенки на торте». Если с директора все-таки взыскали недоимку, это не означает, что ту же сумму не взыщут с организации. Не спрашивайте, как это возможно, но это случается, примеры есть.К слову, все региональные инспекции в курсе про сложившуюся судебную практику. Про то, что можно взыскивать, даже если вина директора не установлена.