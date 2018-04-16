Новости дня
ФАС уличила «АвтоВАЗ» в координации цен дилеров на техобслуживание
16 апрель 2018 (16:37)
УрБК, Москва, 16.04.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «АвтоВАЗ». Об этом говорится на сайте ведомства.
Дело связано с признаками координации экономической деятельности уполномоченных дилеров предприятия по проведению техобслуживания автомобилей.
«Они усматриваются в информационных письмах в адрес руководителей предприятий дилерской сети с указанием расчета стоимости технического обслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале. Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС России, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств», — говорится в сообщении.
Дело связано с признаками координации экономической деятельности уполномоченных дилеров предприятия по проведению техобслуживания автомобилей.
«Они усматриваются в информационных письмах в адрес руководителей предприятий дилерской сети с указанием расчета стоимости технического обслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале. Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС России, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФАС РФ признала российскую «дочку» LG виновной в координации цен на смартфоны
- В отношении ООО «Элекс-Полюс центр» (дилер ОАО «АвтоВАЗ») введена процедура наблюдения
- ООО «Спецтехника — Группа ГАЗ» и его дилеры в Екатеринбурге и Челябинске подозреваются в сговоре при реализации коммунальной техники
- Перечень дилеров ОАО «АВТОВАЗ» в Екатеринбурге — участников правительственной программы утилизации автомобилей пока не определен
- Заместитель генерального директора ОАО «Екатеринбург-Лада» Андрей Карпов: Продажи ОАО «Екатеринбург-Лада» за I полугодие 2009 года снизились на 28%