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ФАС уличила «АвтоВАЗ» в координации цен дилеров на техобслуживание

УрБК, Москва, 16.04.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «АвтоВАЗ». Об этом говорится на сайте ведомства.



Дело связано с признаками координации экономической деятельности уполномоченных дилеров предприятия по проведению техобслуживания автомобилей.



«Они усматриваются в информационных письмах в адрес руководителей предприятий дилерской сети с указанием расчета стоимости технического обслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале. Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС России, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств», — говорится в сообщении.

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