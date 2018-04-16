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Администрация Екатеринбурга объявила конкурсы на перевозку пассажиров в трамваях и троллейбусах
16 апрель 2018 (16:17)
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Администрация Екатеринбурга проводит аукционы на оказание услуг по регулярной перевозке пассажиров трамвайным и троллейбусным транспортом. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Для трамвайных перевозок начальная цена контракта составляет 219 млн 257 тыс. руб., для троллейбусных — 355 млн 961 тыс. руб.
Аукционы состоятся 7 мая 2018 года.
Для трамвайных перевозок начальная цена контракта составляет 219 млн 257 тыс. руб., для троллейбусных — 355 млн 961 тыс. руб.
Аукционы состоятся 7 мая 2018 года.
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