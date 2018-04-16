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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Москва — Карши
16 апрель 2018 (15:12)
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс по направлению Москва (Домодедово) — Карши (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейс начнет выполняться 2 мая 2018 года. Вылеты из Москвы в Карши — по вторникам и средам, из Карши в Москву — по вторникам и четвергам.
«Новый регулярный рейс позволит пассажирам планировать свои деловые или туристические поездки. По прилете в столицу можно воспользоваться стыковками в другие города России, ближнего и дальнего зарубежья. Все полеты авиаперевозчик выполняет на комфортабельных авиалайнерах Airbus, оборудованных салонами класса «Бизнес» и «Эконом», — говорится в сообщении.
Рейс начнет выполняться 2 мая 2018 года. Вылеты из Москвы в Карши — по вторникам и средам, из Карши в Москву — по вторникам и четвергам.
«Новый регулярный рейс позволит пассажирам планировать свои деловые или туристические поездки. По прилете в столицу можно воспользоваться стыковками в другие города России, ближнего и дальнего зарубежья. Все полеты авиаперевозчик выполняет на комфортабельных авиалайнерах Airbus, оборудованных салонами класса «Бизнес» и «Эконом», — говорится в сообщении.
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