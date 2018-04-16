Новости дня

«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Москва — Карши

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс по направлению Москва (Домодедово) — Карши (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Рейс начнет выполняться 2 мая 2018 года. Вылеты из Москвы в Карши — по вторникам и средам, из Карши в Москву — по вторникам и четвергам.



«Новый регулярный рейс позволит пассажирам планировать свои деловые или туристические поездки. По прилете в столицу можно воспользоваться стыковками в другие города России, ближнего и дальнего зарубежья. Все полеты авиаперевозчик выполняет на комфортабельных авиалайнерах Airbus, оборудованных салонами класса «Бизнес» и «Эконом», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: